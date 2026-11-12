Hotel Turismo vai ser finalmente classificado imóvel de interesse municipal

O Hotel Turismo da Guarda vai ser finalmente classificado como imóvel de interesse municipal. A autarquia aprovou, na segunda-feira, por unanimidade, a abertura do procedimento de classificação do edifício desenhado pelo arquiteto Vasco Regaleira e inaugurado em 1947.

A proposta foi fundamentada na Lei de Bases do Património Cultural (lei n.º 107/2001, de 8 de setembro), segundo a qual «consideram-se de interesse municipal os bens cuja proteção e valorização, no todo ou em parte, representem um valor cultural de significado predominante para um determinado município». Recorde-se que o Grupo Lince Hotels foi o vencedor do concurso público lançado pelo Turismo de Portugal a 31 de março de 2026 para a reabilitação do Hotel Turismo. A empresa prevê investir entre 15 a 20 milhões de euros no edifício, atualmente devoluto, tendo assinado no dia 14 de setembro o respetivo contrato de arrendamento com o Turismo de Portugal, dono do imóvel, encerrado desde outubro de 2010. «É mais um passo para que a empresa possa ter alguns benefícios sejam ao nível dos licenciamentos, da fiscalidade, e também para que a obra possa ter início e ficar concluída no mais curto espaço de tempo possível», afirmou Sérgio Costa, presidente da Câmara da Guarda, aos jornalistas no final da reunião.

Para o vereador António Monteirinho, «o PS só podia votar favoravelmente e concordar com a classificação do Hotel Turismo, porque isto é um acelerador da concretização do projeto». Na sua opinião, a autarquia «não se podia mostrar contra, nem ter qualquer dúvida que este tipo de investimentos é benéfico para a cidade». Já Alexandra Isidro disse que a coligação PSD/CDS/IL «concordou e congratulou-se com esta classificação, que já devia ter acontecido há muito mais tempo, até para a preservação do próprio edifício e da sua memória». A vereadora considerou que «é valorizador ter um edifício com interesse municipal» e aproveitou o tema para sugerir ao município que avançasse com mais classificações porque a Guarda tem mais património em risco. «Sem ele estar devidamente inventariado e classificado, é muito difícil que os proprietários acedam, por si só, a manter as fachadas e outros elementos arquitetónicos de relevo», justificou.