Hotel Turismo vai ser finalmente classificado imóvel de interesse municipal

O Hotel Turismo da Guarda vai ser finalmente classificado como imóvel de interesse municipal. A autarquia aprovou, na segunda-feira, por unanimidade, a abertura do procedimento de classificação do edifício desenhado pelo arquiteto Vasco Regaleira e inaugurado em 1947.
A proposta foi fundamentada na Lei de Bases do Património Cultural (lei n.º 107/2001, de 8 de setembro), segundo a qual «consideram-se de interesse municipal os bens cuja proteção e valorização, no todo ou em parte, representem um valor cultural de significado predominante para um determinado município». Recorde-se que o Grupo Lince Hotels foi o vencedor do concurso público lançado pelo Turismo de Portugal a 31 de março de 2026 para a reabilitação do Hotel Turismo. A empresa prevê investir entre 15 a 20 milhões de euros no edifício, atualmente devoluto, tendo assinado no dia 14 de setembro o respetivo contrato de arrendamento com o Turismo de Portugal, dono do imóvel, encerrado desde outubro de 2010. «É mais um passo para que a empresa possa ter alguns benefícios sejam ao nível dos licenciamentos, da fiscalidade, e também para que a obra possa ter início e ficar concluída no mais curto espaço de tempo possível», afirmou Sérgio Costa, presidente da Câmara da Guarda, aos jornalistas no final da reunião.
Para o vereador António Monteirinho, «o PS só podia votar favoravelmente e concordar com a classificação do Hotel Turismo, porque isto é um acelerador da concretização do projeto». Na sua opinião, a autarquia «não se podia mostrar contra, nem ter qualquer dúvida que este tipo de investimentos é benéfico para a cidade». Já Alexandra Isidro disse que a coligação PSD/CDS/IL «concordou e congratulou-se com esta classificação, que já devia ter acontecido há muito mais tempo, até para a preservação do próprio edifício e da sua memória». A vereadora considerou que «é valorizador ter um edifício com interesse municipal» e aproveitou o tema para sugerir ao município que avançasse com mais classificações porque a Guarda tem mais património em risco. «Sem ele estar devidamente inventariado e classificado, é muito difícil que os proprietários acedam, por si só, a manter as fachadas e outros elementos arquitetónicos de relevo», justificou.
Hotel Turismo vai ser finalmente classificado imóvel de interesse municipal
Abertura do procedimento foi aprovada por unanimidade na reunião quinzenal do executivo guardense desta segunda-feira
O Hotel Turismo da Guarda vai ser finalmente classificado como imóvel de interesse municipal. A autarquia aprovou, na segunda-feira, por unanimidade, a abertura do procedimento de classificação do edifício desenhado pelo arquiteto Vasco Regaleira e inaugurado em 1947.
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