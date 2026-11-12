Oposição tem três dias para dar contributos para orçamento

Na última reunião quinzenal do executivo guardense, a maioria Pela Guarda/ Nós, Cidadãos pediu os contributos da oposição para o orçamento municipal de 2027. O problema é que os vereadores do PS e da coligação têm três dias para comunicar as suas propostas.

António Monteirinho lamentou o prazo, mas adiantou que o PS vai dar o seu contributo em áreas como «a habitação, atratividade e fixação dos jovens e a captação de empresas e investimento». Já João Prata afirmou que três dias «é sinal de quem não está à espera de contributos» da oposição. O vereador admitiu que serão enviadas sugestões, mas lembrou que as propostas apresentadas pela coligação PSD/CDS/IL no ano passado «não foram tidas em conta no orçamento de 2026». Confrontado com estas críticas, Sérgio Costa lamentou que os vereadores da oposição «ainda não tenham feito o trabalho de casa» e considerou que o prazo de três dias «é mais do que suficiente» para enviarem as suas propostas.

Na segunda-feira, a Câmara da Guarda aprovou, por unanimidade, a Carta Desportiva Municipal que vai substituir a anterior, que tinha 14 anos. «Documento permite-nos conhecer o que temos no concelho para perspetivar o futuro», disse o presidente da autarquia. João Prata e António Monteirinho concordaram que se trata de «um trabalho interessante e necessário» para a coletividades e a prática desportiva.