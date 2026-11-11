Sociedade

Adega de Pinhel distinguida com duas medalhas de ouro no Asia Wine Trophy

11 Novembro, 2026
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Escrito por Sofia Pereira

No setor dos vinhos a Adega Cooperativa de Pinhel, que está a comemorar 75 anos de existência, recebeu duas medalhas de ouro no Asia Wine Trophy 2026, um dos mais relevantes concursos vínicos do continente asiático, realizado sob o patrocínio da Organização Internacional da Vinha e do Vinho. Os medalhados foram o Pinhel Bodas de Diamante 2019 – Velha Reserva e o Varanda do Castelo 2020 – Reserva Doc Beira Interior.

Para a Adega Cooperativa de Pinhel os prémios representam «mais um reconhecimento da qualidade dos vinhos produzidos pela Adega Cooperativa de Pinhel e do trabalho desenvolvido pelos viticultores, equipa enológica e órgãos dirigentes».

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Sofia Pereira

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