Adega de Pinhel distinguida com duas medalhas de ouro no Asia Wine Trophy

No setor dos vinhos a Adega Cooperativa de Pinhel, que está a comemorar 75 anos de existência, recebeu duas medalhas de ouro no Asia Wine Trophy 2026, um dos mais relevantes concursos vínicos do continente asiático, realizado sob o patrocínio da Organização Internacional da Vinha e do Vinho. Os medalhados foram o Pinhel Bodas de Diamante 2019 – Velha Reserva e o Varanda do Castelo 2020 – Reserva Doc Beira Interior.

Para a Adega Cooperativa de Pinhel os prémios representam «mais um reconhecimento da qualidade dos vinhos produzidos pela Adega Cooperativa de Pinhel e do trabalho desenvolvido pelos viticultores, equipa enológica e órgãos dirigentes».