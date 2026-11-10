ULS Guarda adia cirurgias de ambulatório e realiza teleconsultas

Face à passagem da tempestade Charles e aos avisos meteorológicos emitidos pelo IPMA para o distrito da Guarda, a ULS da Guarda informou esta tarde que vai implementar algumas medidas preventivas. As consultas externas serão realizadas por teleconsulta e os utentes serão contactados pelo secretariado caso se verifique alguma alteração ao agendamento. Também as cirurgias de ambulatório programadas para amanhã serão desmarcadas.

Quanto ao bloco operatório central, mantêm-se as cirurgias prioritárias e oncológicas, bem como as restantes cirurgias nos termos definidos pela instituição.

Relativamente às análises clínicas, estarão encerrados os postos de colheita da Mêda e Trancoso, mantendo-se em funcionamento os postos de Vila Nova de Foz Côa (edifício dos cuidados de saúde primários e SUB) e do Hospital Sousa Martins, para utentes que possam deslocar-se em segurança.

Na imagiologia os utentes poderão comparecer aos exames agendados, desde que as deslocações sejam efetuadas em segurança, sendo que os exames que não puderem ser realizados serão remarcados com urgência.

As unidades de cuidados de saúde primários vão manter-se abertas e as consultas e os exames que não possam realizar-se amanhã serão remarcados com urgência. A ULS Guarda recomenda ainda que devido à previsão de vento forte, com rajadas até 120 km/h, recomenda-se que não circule nem estacione junto às árvores de grande porte existentes no Parque da Saúde, sobretudo entre o meio-dia e as 21 horas.