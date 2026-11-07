Jornadas da Educação da Guarda terminam esta tarde no TMG

A 4º edição das Jornadas de Educação da Guarda continuam este sábado no Teatro Municipal da Guarda por onde, nos últimos dois dias, passaram cerca de 400 pessoas – entre docentes, não docentes, encarregados de educação e restante comunidade escolar. Neste momento o orador é João Paulo Mineiro que fala sobre “Educar e Liderar na era da Inteligência Artificial: Entre a inovação, a Equidade e a Humanização”, segue-se o debate com Jorge Sequeira sobre “Pedalada Educativa”. A sessão de encerramento está agendada para as 18 horas.
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