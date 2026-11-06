Universidade de Salamanca atribui honoris causa a António Guterres

António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, recebe esta sexta-feira o doutoramento honoris causa da Universidade de Salamanca, numa cerimónia incluída nas celebrações do V Centenário da Escola de Salamanca, anunciou aquela universidade espanhola.

«A figura de António Guterres projeta os ideais estratégicos da Universidade de Salamanca na transferência para a sociedade, através de compromissos éticos baseados na justiça social, a convivência e a defesa dos direitos individuais das pessoas», justificou o vice-reitor da instituição José Miguel Mateos Roco, citado num comunicado.

Para o responsável, Guterres é um intelectual e um estadista «que dedicou a sua carreira a humanizar a governação global e a defender ativamente a dignidade intrínseca de cada ser humano», com «coerência tenaz» numa trajetória política «orientada para traduzir os ideais de justiça distributiva em normativas de grande alcance».

A sessão solene de investidura de António Guterres como doutor honoris causa será presidida pelo reitor da Universidade de Salamanca, Juan Manuel Corchado, e contará com a presença do Presidente da República António José Seguro e dos ministros espanhóis Félix Bolaños, da Presidência e da Justiça, e Sira Rego, que tutela a pasta da Juventude e Infância.

Vão também participar os reitores da Universidade de Aveiro (Artur Manuel Soares da Silva) e da Universidade Pontífica de Salamanca (Santiago García Jalón de la Lama), bem como o alto representante da ONU para a Aliança das Civilizações, Miguel Ángel Moratinos, entre outros convidados.

Nascido em 1949 em Lisboa, António Guterres tem raízes familiares nas Donas (Fundão) e foi primeiro-ministro de Portugal entre 1995 e 2002. É secretário-geral ONU desde 1 de janeiro de 2017 e vai deixar o cargo no final deste ano.