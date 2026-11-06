Peça “Desengano” do TeatrUBI/ ASTA premiada no festival de Tânger

A peça “Desengano”, uma coprodução do TeatrUBI – Grupo de Teatro da Universidade da Beira Interior e da ASTA venceu o prémio “Best Group Performance” no Festival Internacional de Teatro Universitário de Tânger (Marrocos).

O espetáculo subiu ao palco do Palais des Arts et de la Culture, na quinta-feira, tendo sido distinguido pela «excelência do trabalho apresentado». Trata-se de uma criação de Rui Pires, que também assumiu a direção artística, que envolveu alunos da UBI.

Inserido na corrente do teatro pós-dramático – linha de investigação estética que Rui Pires desenvolve há mais de 25 anos, “Desengano” destacou-se pela sua linguagem sensorial e cénica num dos maiores palcos do teatro académico mundial.

O FITUT contou com a participação de grupos de Marrocos, Países Baixos, Arábia Saudita, Arménia, Omã, Espanha, Polónia, Itália e Portugal. “Desengano” vai seguir para a cidade basca de San Sebastián (Espanha), onde será apresentado no dia 14 no Labo XL – Festival de Nuevos Espacios y Lenguajes Escénicos.