FIADA recebe Prémio Nacional do Artesanato 2025

O município da Covilhã recebeu o Prémio Nacional do Artesanato 2025, na categoria “Promoção para Entidades Públicas”, pela realização da FIADA – Feira Internacional de Artesanato, Design e Outras Artes.

Promovido pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), o galardão reconhece o trabalho desenvolvido na valorização, promoção e divulgação das artes e ofícios em Portugal. A distinção representa «um importante reconhecimento nacional do trabalho desenvolvido pelo município da Covilhã na conceção e realização da FIADA, uma iniciativa que aproxima a tradição da inovação, promove o encontro entre o artesanato e o design e valoriza a criatividade, a sustentabilidade e os saberes artesanais», realçou a Câmara da Covilhã, considerando que «é também um prémio de todos os que, ao longo das cinco edições já realizadas, têm participado e contribuído para o crescimento e afirmação» da FIADA. O município acrescenta que o prémio é uma «motivação extra para consolidar o trabalho desenvolvido no âmbito do compromisso que a Covilhã, Cidade Criativa da UNESCO em Design tem com a valorização do património, da criatividade e das artes e ofícios».