Luísa Pacheco expõe no Museu do Côa

O Museu do Côa inaugura no sábado a exposição “Depois”, de Luísa Pacheco, que apresenta uma reflexão visual e espacial sobre a condição humana, a sobrevivência e a transformação.

«Entre a memória ancestral e a distopia contemporânea, a exposição interroga aquilo que permanece e aquilo que se transforma, num movimento eterno entre presença e ausência, passado e futuro», adianta a instituição em comunicado enviado a O INTERIOR. Através da pintura, escultura, instalação, objetos e superfícies refletoras, a artista aborda a condição feminina, os mecanismos de poder e controlo, a crise ecológica e a transformação tecnológica da imagem. Luísa Pacheco é artista visual, “designer” de produção, diretora de arte e cenógrafa. A mostra está patente até 24 de janeiro de 2027.