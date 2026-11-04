O Teatro Municipal da Guarda (TMG) recebe esta quinta-feira (21h30) a peça “Niassa”, da CARB – Cooperativa Artística da Raia Beirã.
O espetáculo coloca em diálogo duas personagens, Teresa e Malaika, cujas experiências e memórias se cruzam num território marcado pela história, pela herança colonial e pela ausência. «Entre fotografias e sonoridades de tambores, “Niassa” propõe uma reflexão sobre identidade, memória e reconciliação», adianta a produção. Com direção artística e encenação de Simão Barros, a peça tem interpretação de Klemente Tsamba e Margarida Cabral. No sábado (22 horas), há música no café-concerto com o cantor e compositor indie francês Jonas (na foto). Influenciado pela soul, folk e rock’n’roll norte-americano, o músico apresenta uma sonoridade intensa e emotiva, marcada por uma voz rouca e expressiva.
Entretanto, continua patente até 4 de dezembro, na galeria de arte do TMG, a exposição “Open Studio – Corpo, Território e Práticas Situadas”. Com curadoria de Duarte Vitória e Júlio Cunha, a mostra revela obras de 12 criadores contemporâneos. Carla Faro Barros, Cristina Troufa, Daniel Gamelas, Dino Ventura, Diogo Landô, Duarte Vitória, João Carvalho, Júlio Cunha, Martinho Dias, Nuno Raminhos, Pedro Figueiredo e Rita Melo exploram «as relações entre o corpo, o território e os contextos que influenciam a criação artística, dando a conhecer diferentes linguagens, perspetivas e universos criativos».
CARB e Jonas no TMG
O Teatro Municipal da Guarda (TMG) recebe esta quinta-feira (21h30) a peça “Niassa”, da CARB – Cooperativa Artística da Raia Beirã.
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