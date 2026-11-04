O Movimento Vencer e Viver (MVV) arrecadou cerca de 28 mil euros, na Guarda, com a atividade “Pequenos Passos, Grandes Gestos” e venda de merchandising, segundo adiantou a O INTERIOR a dirigente da extensão de apoio da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Fernanda Gabriel. Segundo a dirigente, é um valor «bastante significativo», mas que «não chega para suprir as necessidades».
Fernanda Gabriel tem 71 anos de idade, é natural de Angola, e dirige o MVV da Guarda há alguns meses, tendo substituído a antiga responsável Olga Brás Pereira. «Eu já trabalhava muito com ela, e já estava integrada. No início custou-me um bocadinho a habituação, porque tive medo de falhar, mas as pessoas têm gostado do meu trabalho», assume.
Numa fase inicial, a nova responsável pelo MVV da Guarda nota que «há falta de voluntários, no entanto, no Movimento Vencer e Viver só pode ser voluntário quem teve Cancro da Mama». Fernanda Gabriel sublinha que tem havido cada vez mais «gente jovem a pedir ajuda», na faixa etária dos «40 anos».
Para levar informação a mais pessoas e incentivar os jovens adultos a fazer rastreios, Fernanda Gabriel pretende organizar «workshops e tertúlias para explicar o que é a doença, o que é o cancro, e como atuar».
Aos 28 mil euros recolhidos através da Caminhada “Pequenos Passos Grandes Gestos” e atividades organizadas no âmbito da campanha “Outubro Rosa” ainda se vai juntar o valor do peditório anual – que decorreu nos supermercados, igrejas e espaços públicos no último fim-de-semana.
MVV arrecada 28 mil euros a favor dos doentes com cancro da mama
O Movimento Vencer e Viver (MVV) arrecadou cerca de 28 mil euros, na Guarda, com a atividade “Pequenos Passos, Grandes Gestos” e venda de merchandising, segundo adiantou a O INTERIOR a dirigente da extensão de apoio da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Fernanda Gabriel. Segundo a dirigente, é um valor «bastante significativo», mas que «não chega para suprir as necessidades».
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