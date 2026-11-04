Guarda FC ganha pela primeira vez

O Guarda FC teve que esperar pela 7ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal para conquistar a primeira vitória, e logo fora de portas.

Aconteceu em Cinfães, onde os comandados de Filipe Moreira levaram de vencida a equipa da casa por 1-0. O primeiro tempo não teve grandes jogadas de interesse e oportunidades para marcar para as duas equipas. O golo que deu os três pontos aos guardenses surgiu aos 63’ por Luís Ferreira, que aproveitou da melhor forma um ressalto após um livre de Nuno Machado ter levado a bola ao poste. Em vantagem, os visitantes souberam controlar as investidas dos locais e tiveram uma ajuda inesperada aos 78’, quando o médio ucraniano Syzyi viu vermelho direto e foi expulso deixando o Cinfães em inferioridade numérica até ao apito final.

Mesmo assim, o Guarda FC não soube tirar proveito disso e contentou-se em ganhar pela margem mínima. A primeira vitória aconteceu ao segundo jogo de Filipe Moreira no comando técnico dos guardenses, que contam agora 4 pontos, mantendo-se no 13º e penúltimo lugar da Série B. Está, no entanto, a apenas dois pontos do grupo da permanência. No próximo domingo (15 horas), o Guarda FC recebe o Castro Daire (6º classificado com 10 pontos) na 8ª jornada do Campeonato de Portugal.