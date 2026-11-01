Guarda FC joga esta tarde em Cinfães

O Guarda Futebol Clube que perdeu pela margem mínima, há oito dias, na estreia do técnico Filipe Moreira, joga este domingo em Cinfães contra o 9º classificado. Com sete golos sofridos e apenas dois marcados, os guardenses

estão no último lugar da série B do Campeonato de Portugal com um ponto, fruto de cinco derrotas e um empate. Já o Sporting da Covilhã que empatou 1-1 na visita ao líder Belenenses na 7ª jornada da Série B da Liga 3, também tarda em sair do fundo da tabela. O Covilhã é oitavo classificado com 7 pontos e vai receber este domingo o Caldas, 7º classificado.

Entretanto, a luta pelo primeiro lugar na Iª Liga Distrital da Associação da Guarda está ao rubro, com seis equipas bem posicionadas para aproveitar qualquer deslize dos adversários. Após cinco jornadas, Pinhelenses e Trancoso lideram o campeonato com 12 pontos, seguidos do quarteto formado por Celoricense, Vilanovenses, Aguiar da Beira e Sabugal, todos com 10 pontos.

Este domingo, joga-se a 6ª jornada com as partidas: São Romão-Celoricense, Gouveia-Fornos de Algodres, Trancoso-Vila Cortês, Mêda-Manteigas, Sabugal-Figueirense, Pinhelenses-Vilanovenses e Aguiar da Beira-Vilar Formoso…!

Na IIª Liga Distrital, Foz Côa, Gonçalense e Vila Franca da Naves estão na frente, com 12 pontos.

Para esta tarde , estão agendados os jogos Arcozelo-Gonçalense, Freixo de Numão-Paços da Serra, Casal Cinza-Seia, Palmares-Vila Franca das Naves e Mileu-Foz Côa.