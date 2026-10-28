Cristiano Ronaldo eleito o Melhor Bola de Ouro de Sempre

Cristiano Ronaldo foi eleito o Melhor Bola de Ouro de todos os tempos (“Ballon d’Or of All Time”) numa votação popular promovida pela revista especializada “France Football”.

A distinção teve em conta o desempenho do avançado português em 2008, quando foi considerado, pela primeira vez, o melhor futebolista do ano pelos adeptos, à frente de Messi e do brasileiro Ronaldo Nazário, numa votação levada a cabo pela publicação francesa.

O critério para estar nomeado era ter vencido o prémio mais do que uma vez durante a carreira, como aconteceu com o capitão da seleção nacional. Na pimeira edição do “Ballon d’Or of All Time”, a votação popular já era liderada por Ronaldo a 20 de outubro, com 75 por cento dos votos.

Cristiano Ronaldo ganhou cinco Bolas de Ouro, contra oito de Messi. No pódio estão, com três, Johan Cruijff, Michel Platini e Marco van Basten.