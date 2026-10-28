Guarda FC continua sem vencer no Campeonato de Portugal

O Guarda FC perdeu pela margem mínima, no domingo, na estreia do técnico Filipe Moreira no banco da formação da cidade mais alta frente ao Machico.

Na 6ª jornada do Série B do Campeonato de Portugal, os guardenses desperdiçaram várias oportunidades para marcar e complicaram ainda mais as coisas com a expulsão de Miranda, à meia-hora, por acumulação de amarelos. A jogar em inferioridade numérica, caiu por terra o objetivo do Guarda FC conseguir a primeira vitória da época, com o Machico, segundo classificado da Série B, a assumir o controlo do jogo.

Ainda sem derrotas, a formação madeirense acabou por marcar aos 43’, por André Santos, e, em vantagem, foi travando as investidas dos locais, aos quais faltou sempre discernimento no momento da finalização. O Guarda FC permanece no último lugar da geral com um ponto, fruto de cinco derrotas e um empate. Com sete golos sofridos e apenas dois marcados, os guardenses vão jogar em Cinfães, atual 9º classificado com 6 pontos, este domingo.