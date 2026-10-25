Equipa feminina do Centro de Karaté de Celorico da Beira consegue terceiro lugar no Mundial FSKA-WFSKA

A equipa feminina do Centro de Karaté de Celorico da Beira alcançou o terceiro lugar no 26º Campeonato do Mundo da FSKA-WFSKA, que termina hoje em Šiauliai (Lituânia).

As celoricenses competiram na modalidade de kumite por equipas. A competição contou com a participação de cerca de 800 atletas, de 43 clubes e 16 países. A seleção portuguesa da KPS integrou atletas e treinadores da UKSB – União de Karaté Shotokan das Beiras, do Centro Bushido da Guarda e do Centro de Karaté de Celorico da Beira.