Pinhelenses alcança Trancoso na frente da Iª Liga Distrital

O líder Trancoso perdeu este domingo e foi alcançado pelo Pinhelenses na frente da Iª Liga Distrital da Associação de Futebol da Guarda (AFG).
Na quinta jornada do campeonato, houve supresa em Vilar Formoso, onde os trancosenses perderam 3-1 frente ao Sporting local, enquanto a formação de Pinhel foi ganhar 2-o a Manteigas. Já o Sporting Celoricense empatou a zero na receção ao Gouveia e o Aguiar da Beira perdeu 4-3 na visitad ao Vilanovenses.
O Ginásio Figueirense recebeu e goleou o Sporting da Mêda por 4-o, o Sportingo do Sabugal venceu 2-1 em Fornos de Algodres e o São Romão foi ganhar 3-2 a Vila Cortês do Mondego. Fornos e Vila Cortês ainda pontuaram.
Após cinco jornadas, lideram Pinhelenses e Trancoso com 12 pontos, seguidos de um quarteto formado por Celoricense, Vilanovenses, Aguiar da Beira e Sabugal, todos com 10 pontos.
Na IIª Liga Distrital, o Foz Côa goleou em casa o Palmares por 8-1, o Sporting Gonçalense recebeu em venceu o Mileu por 2-0 e o Vila Franca das Naves fez o mesmo frente ao Vila Verde, mas por 3-0.
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