7ª Gala do Desporto no sábado no Teatro Municipal da Guarda

O grande auditório do Teatro Municipal da Guarda (TMG) recebe este sábado a 7ª Gala do Desporto “Cidade da Guarda”, uma iniciativa do município da Guarda.

A cerimónia será apresentada pelo humorista Salvador Martinha. No evento serão distinguidos atletas, equipas, treinadores, dirigentes e outros agentes desportivos que se destacaram na época transata. A noite culminará com a entrega do prémio carreira desportiva “Segura Fernandes” a uma personalidade com percurso relevante na área do desporto. A gala constitui «um momento de reconhecimento público do talento, da dedicação e dos resultados alcançados pelo desporto do concelho, valorizando o papel dos seus protagonistas e promovendo a importância da atividade física e dos estilos de vida saudáveis», refere a autarquia.