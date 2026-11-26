A Feira do Livro está de regresso à biblioteca municipal de Vila Nova de Foz Côa, a partir de sexta-feira e até 13 de dezembro, para divulgar novidades literárias e autores.

Durante mais de duas semanas os visitantes vão ter a oportunidade de conhecer as novidades editoriais, descobrir novos autores e encontrar centenas de propostas de leitura para diferentes idades e interesses literários. A Feira do Livro pretende transformar a biblioteca municipal num espaço de encontro com a literatura, dando destaque à importância dos livros na formação cultural e no acesso ao conhecimento.