PS quer garantir construção do IC31 entre Castelo Branco e Espanha no OE2027

O Partido Socialista (PS) apresentou uma proposta de aditamento ao Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) para exigir ao Governo que avance com a construção do IC31, entre Castelo Branco e Monfortinho, considerando esta ligação rodoviária uma prioridade estratégica para o distrito.

A iniciativa pretende assegurar a continuidade dos investimentos estruturantes nas redes rodoviária e ferroviária, através da mobilização dos recursos financeiros necessários à construção, modernização e requalificação das infraestruturas de transporte, com especial atenção aos territórios do interior.

Em comunicado, Nuno Fazenda, deputado do PS eleito pelo círculo de Castelo Branco, sublinha que «a construção do IC31 é fundamental para reforçar as ligações no território, contribuindo para a dinamização económica e para a redução das assimetrias territoriais».

O parlamentar recorda que foi durante a governação socialista que esta infraestrutura foi definida como prioritária, tendo sido lançados estudos e projetos e assegurado o respetivo enquadramento financeiro para a sua concretização.

A proposta enquadra-se na continuidade dos investimentos previstos no Programa Nacional de Investimentos 2030 (PNI 2030), procurando garantir que os compromissos assumidos em matéria de transportes se traduzam em obras efetivamente executadas.

Nuno Fazenda considera que as redes rodoviária e ferroviária devem garantir ligações de qualidade e em segurança em todo o território, destacando a importância destas infraestruturas nos territórios de baixa densidade, onde são determinantes para o desenvolvimento económico e social e para a fixação de população e atividades empresariais.

Com esta iniciativa, o PS pretende que o IC31 deixe de figurar apenas nos documentos de planeamento e passe à fase de concretização, defendendo que o Governo deve garantir os meios e as condições necessárias para avançar com uma ligação considerada estratégica para o distrito de Castelo Branco e para a articulação transfronteiriça com Espanha.