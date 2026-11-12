Entre a prevenção e o alarmismo

A depressão Charles passou por Portugal deixando um rasto de constrangimentos, mas também uma questão que merece reflexão: terá o país estado perante uma prevenção exemplar ou perante uma demonstração excessiva de prudência governativa?

Depois dos erros de janeiro, com a tempestade Kristin ainda a expor fragilidades na resposta do Estado, o Governo não quis voltar a ser surpreendido. Percebe-se. A prevenção é uma obrigação política e a proteção das pessoas não admite leviandades. Mas também é legítimo questionar a dimensão das medidas adotadas, o encerramento generalizado de escolas e serviços e a suspensão de tantas atividades, com os inevitáveis impactos na vida dos cidadãos.

Houve, seguramente, uma preocupação em evitar riscos, mas também a necessidade de afastar responsabilidades e de não repetir o desgaste político de anteriores episódios. Um ministro da Administração Interna ainda frágil na afirmação pública não estaria, certamente, disponível para correr riscos. Mais vale pecar por excesso do que voltar a ser acusado de imprevidência.

Contudo, há um perigo que não deve ser ignorado: a banalização do alarme. Quando se mobiliza o país para um cenário extremo que acaba por não se concretizar na dimensão anunciada, corre-se o risco de enfraquecer a credibilidade dos avisos futuros. E, quando chegar a tempestade verdadeiramente devastadora, poderá haver quem já não leve os alertas suficientemente a sério.

“É fácil acertar no totobola à segunda-feira”. A intensidade dos fenómenos meteorológicos não se mede apenas pelos estragos que deixam, mas também pelos riscos que poderiam ter provocado. A prevenção não deve ser condenada por aquilo que evitou. Mas também não pode dispensar avaliação, proporcionalidade e sentido crítico.

Entre a irresponsabilidade e o alarmismo existe um território chamado bom senso. É aí que se exige que o Governo saiba governar – “mais vale prevenir do que remediar”. O alerta evitou o caos em muitos locais, seguramente.

Luís Baptista Martins