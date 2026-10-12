Onda de calor nos próximos dias

As temperaturas vão subir ao longo da semana e quarta-feira deverá ser o dia mais quente, em que os termómetros podem ultrapassar os 30 graus no interior do país.

Segundo o IPMA, espera-se que as temperaturas comecem a descer apenas no fim de semana.

Segundo os meteorologistas, estas temperaturas altas serão sentidas apenas durante algumas horas a meio da tarde e apenas em alguns locais do país, mas as noites vão continuar a ficar cada vez mais frias, de norte a sul do país. E na próxima semana, já deveremos ter temperaturas mais habituais no outono.

Dados do IPMA revelam que o mês de setembro foi o mais quente desde 1931.

As projeções para o final do mês apontam para temperaturas condizentes com a época outonal: mais frio e mais chuva.