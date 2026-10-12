Sociedade

“Jardins de Rocha” inaugurados na Ecovia da Guarda

12 Outubro, 2026
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Escrito por Carlos Gomes

 

No âmbito da “Semana do Geopark e da Geodiversidade”, a Câmara da Guarda inaugurou esta segunda-feira três pequenos espaços ajardinados, no percurso da Ecovia, na Via de Cintura Externa,  junto à rotunda do Bairro do Pinheiro, também na Avenida Rainha Dona Amélia , entre o posto de combustível e a VICEG e na Rua das Flores, perto da helipista, na zona das Lameirinhas.  Os “Jardins de Rocha” simbolizam os três patamares da Serra da Estrela: O Andar Basal, Andar Intermédio e Andar Superior. Os pequenos espaços têm carácter lúdico e educativo.

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