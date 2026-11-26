Os centros históricos são a expressão construída da identidade de um povo. Nas suas praças, ruas e edifícios reconhecem-se a força, o trabalho e a memória das gerações que lhes deram forma. São lugares de pertença e de orgulho regional, cuja continuidade se assegura com casas habitadas, comércio aberto e espaços de encontro. Cuidar desta herança é uma responsabilidade coletiva, que se torna especialmente concreta para quem possui uma parte dela. O respeito pelo passado revela-se também na capacidade de transmitir esse património vivo às gerações seguintes.

O turismo cultural é um dos melhores instrumentos para sustentar essa continuidade. Ao transformar a identidade dos lugares em motivos para visitar, permanecer e regressar, cria oportunidades para o comércio, a restauração, o alojamento e os produtores locais. Esta atividade deve dar viabilidade económica à recuperação dos edifícios, mobilizando proprietários e empresários para uma reabilitação urbana sustentável. Ao Estado, aos municípios e às entidades públicas cabe criar condições para esse desenvolvimento: qualificar o espaço público, assegurar infraestruturas, apoiar a iniciativa privada e promover equipamentos capazes de funcionar como fontes de ignição de uma transformação à escala urbana.

É neste contexto que surge o Museu dos Sabores da Serra da Estrela, no coração histórico da Guarda. A designação assumida pelo município reforça a amplitude turística do projeto, associando a cultura gastronómica a um território de montanha, natureza, saúde e bem-estar. Os Passadiços do Mondego já atraíram visitantes e estimularam investimentos no alojamento e na restauração. O museu pretende reforçar e prolongar essa dinâmica até ao centro da cidade, aproximando a experiência da paisagem da descoberta dos sabores, dos saberes e da hospitalidade da região.

Um conjunto histórico com uma nova vida

Implantado na Praça Luís de Camões, próximo da Sé, o Museu dos Sabores da Serra da Estrela desenvolve-se a partir da arcada do simbólico edifício dos antigos Paços do Concelho, cujo piso térreo assume o papel de átrio de entrada e início do percurso museológico. A intervenção integra a reconstrução de três edifícios contíguos, aos quais se acrescenta um quarto volume no tardoz, com frente para a Rua Sacadura Cabral. Este último garante um acesso complementar de serviço e apoio logístico, essencial ao funcionamento do equipamento e à articulação entre as áreas públicas e as operações de abastecimento.

O conjunto será partilhado com a Comunidade Intermunicipal da Região das Beiras e Serra da Estrela (CIMRBSE), já instalada na parte superior do edifício. A sua presença dá continuidade à função institucional e reforça a dimensão regional da intervenção. O programa dos pisos superiores inclui ainda áreas administrativas e espaços de formação, articulando a atividade executiva com as componentes cultural e pedagógica do museu.

A empreitada do novo equipamento foi adjudicada à empresa António Saraiva & Filhos, Lda., por 2,66 milhões de euros, acrescidos de IVA. A mesma empresa executou a anterior reabilitação dos antigos Paços do Concelho, inaugurada em julho de 2018, estabelecendo uma continuidade entre as duas intervenções.

A organização do museu assenta em dois domínios complementares: um percurso expositivo de carácter cultural e pedagógico, dedicado à culinária e aos produtos da região; e um conjunto de espaços de experiência e degustação, concebidos como prolongamento da praça. O piso térreo desenvolve-se como um espaço contínuo, permeável e articulado com o exterior, integrando áreas de prova, exposição e venda, copas técnicas e cozinhas de apoio e demonstração.

Esta organização permitirá acolher diferentes atividades ao longo do ano, ligando a interpretação dos produtos à sua preparação e degustação. Vinhos, azeites, queijos, enchidos, pão e doçaria serão apresentados através das suas origens, dos processos de produção e dos saberes que os distinguem. Contando com toda a produção e restauração regional, numa ação contínua de promoção das suas especialidades, a gastronomia afirma-se aqui como património cultural e expressão viva da identidade regional.

A memória à mesa, a cidade à porta

A sopa quente nos dias frios, o pão de centeio acabado de cozer em forno de lenha, o fumeiro lentamente curado e a cozinha como lugar de transmissão constituem uma memória comum que o projeto procura tornar presente. São referências que aproximam gerações e dão significado à experiência do visitante, permitindo reconhecer, provar e compreender a cultura beirã.

O museu está concebido para receber um calendário de semanas temáticas dedicadas às sopas, ao borrego, ao galo, aos arrozes, às feijocas, aos produtos da horta, ao pão ou à doçaria. A participação dos restaurantes e dos produtores da região será essencial a este modelo: apresentar receitas, partilhar conhecimentos e dar visibilidade à diversidade gastronómica do território. Uma programação regular poderá gerar movimento durante todo o ano e estimular a descoberta dos restaurantes, dos estabelecimentos e dos lugares de origem dos produtos.

A ligação à Praça Velha é determinante. O equipamento funcionará também como infraestrutura de suporte às festas, feiras, concertos e iniciativas que fazem deste espaço o grande lugar de encontro da Guarda. A sua organização permite acompanhar a dinâmica da praça, apoiar a programação e prolongar a experiência do espaço público para o interior. O museu participa, assim, na vida quotidiana da cidade e na afirmação da sua identidade coletiva.

A arquitetura assume a pedra, a madeira e o aço negro como elementos de linguagem. As paredes existentes, a escala dos espaços, a relação com os pátios interiores e as ferragens evocativas das antigas portadas constroem uma atmosfera densa e acolhedora. Procura-se recriar, com rigor e contenção, a ambiência de uma taverna medieval farta, onde a presença dos materiais exprime a tradição de hospitalidade e abundância associada à gastronomia regional. A dimensão temática integra o conceito do projeto e dá à experiência uma identidade própria.

Para que este investimento possa estimular a recuperação da envolvente, importa acompanhá-lo de uma atualização profunda dos regulamentos e critérios de intervenção no centro histórico e na Zona Especial de Proteção — ZEP. A salvaguarda patrimonial deve assegurar condições contemporâneas de conforto, bem-estar e eficiência energética, permitindo novos materiais e novas linguagens arquitetónicas integradas. Criar condições para voltar a habitar e investir é parte essencial da proteção e da continuidade destes lugares.

O Museu dos Sabores da Serra da Estrela propõe-se ser uma casa aberta à cidade e à região: um lugar onde a memória se transforma em experiência, os produtores encontram reconhecimento e os habitantes se revêm na sua própria cultura. Um equipamento capaz de devolver atividade à Praça Velha e de afirmar o orgulho de uma Guarda farta, que sabe receber à mesa e dar futuro ao património que herdou.

O projeto é da autoria do arquiteto Jorge Palma, mais conhecido na região pelo H2otel, em Unhais da Serra, e responsável por outras intervenções de referência como o Solar do Vinho, sede da Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior; a reabilitação dos antigos Paços do Concelho para a CIMRBSE; a recuperação da sede da antiga Associação Comercial; as Termas da Fonte Santa, em Almeida; e o espaço multiusos do Parque Urbano do Rio Diz, com a sua emblemática tenda tênsil.