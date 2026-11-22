O Centro Cultural da Guarda assinalou este sábado o 64º aniversário. A sessão comemorativa decorreu na sede da coletividade (Paço da Cultura) com uma sessão solene, espetáculos com algumas das valências e uma homenagem ao antigo presidente do Centro, Albino Bárbara, que durante duas décadas liderou os destinos desta coletividade emblemática, da cidade, do concelho e da região. Durante a tarde foi apresentada a programação especial e abrangente para 2027, ano em que o Centro Cultural vai assinalar 65 anos de vida. O Centro Abriu as portas à comunidade para um dia de atividades, música, dança, tradição e partilha, culminando com o lançamento do caminho rumo aos 65 anos. «Uma história escrita por muitas mãos, por aqueles que já partiram, por todos os que fizeram e fazem parte desta casa e por aqueles que ainda estão por chegar. Uma instituição não vive apenas das suas paredes ou da sua história. Vive das pessoas que acreditam nela e, hoje, como ontem, precisamos de todos, da comunidade, das instituições, das empresas e de cada pessoa que acredita que a cultura é essencial para uma Guarda mais viva, mais próxima e mais rica», sublinhou Daniel Lucas, presidente da direção. (Com fotogaleria)