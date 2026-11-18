A Polícia Judiciária deteve um homem de 63 anos, etsa terça-feira, pela presumível autoria de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada, num quadro de violência doméstica, dos quais são vítimas a sua mulher e filha.

Os factos ocorreram no dia 7 de novembro «na residência familiar, à hora do jantar, por motivos fúteis, relacionados com a refeição», adiantou a PJ em comunicado enviado a O INTERIOR. O suspeito foi detido por inspetores do Departamento de Investigação Criminal (DIC) da Guarda.

«O homem começou por insultar e agredir verbalmente as vítimas, vindo posteriormente a tentar agredir a mulher com uma arma branca, sem sucesso, dado que esta se defendeu com outra arma branca, evitando assim ser atingida. A filha conseguiu arrancar a arma das mãos do agressor, mas este apoderou-se da arma inicialmente detida pela mulher, vindo a agredi-las violentamente na cabeça», acrescentou a Judiciária.

O detido vai ser hoje presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Guarda para aplicação das medidas de coação e/ou de segurança tidas por adequadas. O inquérito é titulado pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) da Guarda.