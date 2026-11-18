O segundo Congresso Mundial de Turismo do Interior decorre hoje e amanhã na Guarda para debater o futuro dos destinos turísticos de Portugal e Espanha, a identidade dos lugares e a responsabilidade ambiental. Organizado pela Associação Ibérica de Turismo do Interior (AITI), o encontro acontece no Teatro Municipal da Guarda (TMG) sob o mote “Interior é Destino”.

Participam responsáveis institucionais, especialistas e profissionais do setor para debater o futuro do turismo nos territórios do interior, «com particular atenção à cooperação entre Portugal e Espanha, à identidade dos destinos e à sustentabilidade», adiantou a organização em comunicado enviado a O INTERIOR. O programa inclui sete painéis e três conferências, que vão envolver mais de 45 oradores, 45 expositores e 750 participantes de 18 países. Castelo Branco é a cidade convidada e a Diputación de Cáceres a região convidada.

«O congresso colocará a Guarda no radar do turismo mundial, cruzando a visão de responsáveis institucionais, investigadores e profissionais do setor com a experiência de quem vive nos territórios, para discutir o desenvolvimento do interior», acrescentou a AITI.

Esta quarta-feira estará em destaque a relação entre Portugal e Espanha enquanto destinos turísticos no debate inaugural “Turismo Ibérico: concorrência ou complemento?”. A sessão vai contar com a participação Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal, Raúl Castro Cano, da Turespaña, Luís Pedro Martins, do Turismo do Porto e Norte de Portugal, e Xosé Manuel Merelles, da Axencia Turismo de Galicia. Segue-se a conferência de Bayan El Faouri, professor da Universidade Hashemita, na Jordânia, sobre Petra e a ligação entre património e comunidades, numa manhã que dará também espaço ao olhar de quem vive no interior e ao que pensa sobre o turismo.

A partir das 15 horas, Rui Ventura e André Gomes, presidentes das entidades regionais de turismo do Centro de Portugal e do Algarve, respetivamente, vão falar sobre o desafio de recuperar destinos após incêndios e catástrofes. Modelos de desenvolvimento e coesão territorial, bem como a cultura, a identidade e o poder das narrativas locais serão outros temas do primeiro dia, que terminará com a intervenção do secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado. O Congresso Mundial de Turismo do Interior prossegue na quinta-feira com a conferência sobre «as emoções de quem viaja e de quem recebe», com o guionista norte-americano Todd Farmer entre os participantes (9h30).

Já o professor da Universidade de Extremadura José Luis Coca Pérez vai falar sobre o potencial da atividade cinegética como motor do turismo de interior (11h30). Por último, o painel “E se o Turismo parasse? Viagem a um futuro sem turistas” (11h45) vai promover uma reflexão sobre «o que mudaria na vida das comunidades sem a chegada de visitantes». A reflexão prossegue à tarde (15 horas) com contributos de representantes turísticos de Cabo Verde e dos Açores a propósito «da fragilidade destes territórios e a sua preservação». A sessão de encerramento do congresso, marcada para as 16h30, contará com as intervenções de Carlos Abade, presidente do Turismo de Portugal, e Raúl Castro Cano, conselheiro de Turismo da Embaixada de Espanha em Portugal.

A AITI – Associação Ibérica de Turismo do Interior é a entidade organizadora das Jornadas Ibéricas de Turismo do Interior (desde 2023) e do Congresso Mundial de Turismo do Interior (desde 2024). A primeira edição do evento decorreu na cidade espanhola de Cáceres.