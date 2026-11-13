Nelson Silva recandidata-se à presidência da Mutualista da Covilhã

A Mutualista da Covilhã vai a eleições a 5 de dezembro e Nelson Silva é o único candidato à presidência do Conselho de Administração (CA). O atual presidente recandidata-se para o quadriénio 2027-2030, assumindo como prioridades cumprimento do plano estratégico da associação e a celebração, em 2030, dos 100 anos da sua fundação.

Esse ano é, segundo Nelson Silva, «o horizonte que definimos para concretizar um conjunto de investimentos e transformações estruturais na instituição. Quero chegar a esse momento com a satisfação de termos cumprido aquilo a que nos propusemos e de deixarmos uma Mutualista mais forte, mais moderna e mais preparada para o futuro». A candidatura, denominada “Mutualista 2030”, mantém praticamente toda a equipa dos atuais órgãos sociais, introduzindo novos elementos no CA, onde Pedro Guedes de Carvalho e Ana Carolina Baptista vão juntar-se a António Valezim e Filipe Fabião. Tânia Correia mantém-se como candidata à presidência do Conselho Fiscal, acompanhada por Ricardo Quelhas e Mário Mouro. João Morgado volta a encabeçar a lista para a mesa da Assembleia Geral, onde voltará a contar com Paula Charro como secretária, a quem se juntará Teresa Duarte Reis, também como secretária.

À frente dos destinos da Mutualista da Covilhã desde meados de 2014, Nelson Silva sublinha a importância de «conjugar a experiência acumulada com a integração de novos contributos. Temos uma equipa que conhece bem a instituição, os seus desafios e as suas responsabilidades. A continuidade é importante, mas também queremos integrar novas pessoas, novas perspetivas e competências. O objetivo é reunir as melhores condições para concretizar o trabalho que temos pela frente», sublinha o candidato. No dia das eleições haverá mesas de voto na sede da instituição e em Trigais, Aldeia do Souto e Vale Formoso.