Sé da Guarda tem órgão de tubos que custou um milhão de euros

A Sé da Guarda vai voltar a ter um órgão de tubos, que será inaugurado a 27 de novembro, 200 anos depois do instrumento anterior ter sido desmantelado pelas tropas de Napoleão durante as Invasões Francesas.

Com mais de 2.600 tubos em estanho, a estrutura tem 8,5 metros de altura, 4,60 metros de largura, cerca de três metros de profundidade e um peso de quase seis toneladas. Construído pelo organeiro francês Frédéric Desmottes, o novo órgão de tubos é de estilo nórdico, enriquecido com timbres e sonoridades ibéricas, com 41 registos sonoros diferentes, três teclados e uma baixa pedaleira. «Na verdade, serão 42 porque tem uma peculiaridade: o registo do rouxinol. Pedimos ao organeiro que criasse um mecanismo que imitasse o canto desta esta ave e que consiste num circuito de água que passa por três tubos», revelou o padre José Luís Farinha, membro da comissão de instalação do órgão da Sé da Guarda.

O instrumento foi apresentado na passada quinta-feira, na ExpoEcclesia. «É um monumento visual que entra pelos olhos e há de entrar-nos pelos ouvidos e chegar ao coração quando tocar», acrescentou o futuro organista residente. A montagem terminou na quinta-feira e esta terça-feira começou «a fase mais delicada» de afinação e harmonização do novo órgão de tubos da Sé da Guarda, adiantou José Luís Farinha. Para o bispo da Guarda, o instrumento

«dá uma oportunidade à Sé da Guarda de um conjunto de ofertas, seja espiritual, cultural e artística, que é um enriquecimento para quem aqui habita e para a grande quantidade de turistas que visitam aquele que é o ex-libris da cidade».

D. José Miguel Pereira lembrou, no entanto, que «as igrejas, pela sua grandiosidade, não se podem reduzir a salas de espetáculos». O prelado admitiu que é preciso que os concertos «dinamizem a Sé, mas não desliguem a sua realidade enquanto espaço de celebração da comunidade cristã. Desde que o repertório se enquadre nesse espírito, com certeza que a Diocese estará disponível para esse tipo de ocupação». Para o presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, a inauguração do órgão de tubos é «uma grande concretização» para a Diocese e para Guarda». «Duzentos anos depois voltaremos a ter um órgão de tubos na Sé Catedral, que era a única no país sem este instrumento. Há, por isso, muita expetativa para o ouvir tocar», afirmou.

Segundo o autarca, «esta grande obra de arte servirá também para concertos, encontros musicais e outras iniciativas que possam atrair visitantes à Sé e ao nosso centro histórico». E terá também «impacto na economia local e será um fator muito importante para a candidatura da Guarda a Capital Portuguesa da Cultura», considerou. Sérgio Costa adiantou que a construção e instalação do órgão de tubos na Sé, situada na Praça Luís de Camões, no centro histórico da cidade, custou «mais de um milhão de euros, as contas ainda não estão fechadas». O projeto foi financiado numa parceria entre o PRR – Plano de Recuperação e Resiliência, o município da Guarda e a Diocese. Houve ainda contributos e donativos de particulares e entidades públicas e privadas, no âmbito da campanha solidária “Tubo a Tubo”, dinamizada pela Diocese.

O órgão de tubos será inaugurado pelas 17h30 no Dia da Cidade, data do foral fundador da Guarda pelo Rei D. Sancho I, em 1199, e também da transferência da sede episcopal da Diocese Egitaniense, então sediada em Idanha-a-Velha, no atual distrito de Castelo Branco, para a Guarda. O concerto inaugural estará a cargo de Carlos Bollo, de 28 anos, organista titular da Catedral de León (Espanha), que vai interpretar obras do período barroco, dos séculos XVII e XVIII, de Bach e Buxtehude. No dia 29 de novembro (16 horas) haverá um segundo concerto com António Esteireiro, organista residente do Mosteiro dos Jerónimos, e o violoncelista Nélson Ferreira para interpretarem um repertório de obras francesas e norte-europeias do período romântico, do século XIX.

A Diocese prevê organizar mais concertos e outras atividades «quando o tempo for mais convidativo, porque a Sé da Guarda é muito fria nesta altura do ano», justificou José Luís Farinha.