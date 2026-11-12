UBI leva Educação Física a 900 crianças do ensino básico da Covilhã

A Universidade da Beira Interior (UBI), através do Departamento de Ciências do Desporto, vai promover, em parceria com os Agrupamentos de Escolas Pêro da Covilhã e A Lã e a Neve, a intervenção de estudantes estagiários nas aulas de Educação Física de cerca de 900 crianças do 1º ciclo do ensino básico, distribuídas por 44 turmas, neste ano letivo.

A iniciativa decorre no âmbito do 3º ano da licenciatura em Ciências do Desporto e é coordenada por Ricardo Ferraz, presidente do departamento e investigador integrado do Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano (CIDESD), em articulação com as direções dos agrupamentos de escolas, os professores titulares de turma e os docentes orientadores da UBI. «No 1º ciclo do ensino básico, o regime de monodocência coloca desafios específicos à lecionação da Educação Física, aos quais esta parceria procura também dar resposta. A intervenção decorre no horário letivo das turmas e não nas atividades de enriquecimento curricular, tendo como referência as aprendizagens essenciais, contribuindo, assim, para uma Educação Física regular e estruturada, numa fase fundamental do desenvolvimento e da formação das crianças», adianta Ricardo Ferraz.

A parceria ganha especial relevância face ao Plano Nacional de Desenvolvimento Desportivo, que identifica o reforço da Educação Física nos primeiros anos de escolaridade como prioridade estratégica e reconhece a necessidade de melhorar a articulação entre desporto e educação. Segundo o presidente do Departamento de Ciências do Desporto da UBI, o propósito deste modelo é que o estágio ultrapasse «a dimensão exclusivamente formativa e constitua um contributo efetivo para as escolas e para as crianças». Para os estudantes, trata-se de uma oportunidade de formação em contexto real e sob supervisão. Para os agrupamentos, constitui um contributo estruturado para o desenvolvimento da Educação Física curricular, acrescenta a UBI.