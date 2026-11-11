Entrada de peões no Parque da Saúde intransitável sempre que chove

Uma cidade acessível será sempre um objetivo a atingir e as medidas tomadas nunca serão suficiente.

No entanto, há momentos em que olhamos para o pormenor, ignorando o todo. É importante preocuparmo-nos com elevadores, rampas, sinalização inclusiva entre muitas outras coisas, mas não podemos esquecer-nos dos pormenores mais simples.

Exemplo disso é a entrada no Parque da Saúde da Guarda, onde assim que cai uma chuva mais forte, a entrada dos peões fica intransitável, obrigando quem quer que seja a atravessar pela passagem de veículos. Com poucas horas de chuva, como aconteceu na terça-feira desta semana, a poça voltou a formar-se, impedindo os cidadãos de por ali passar.

O cenário repete-se, em todos os dias de chuva, no Parque da Saúde da Guarda, num piso desnivelado, que precisa de uma urgente intervenção para melhorar o escoamento da água.