Empresa brasileira investe 30 milhões de euros em unidade industrial de drones em Celorico da Beira

O município de Celorico da Beira vai acolher uma unidade industrial de produção de drones «de dimensão relevante», num investimento de 30 milhões de euros, que deverá criar 50 postos de trabalho numa fase inicial.

«A Vertical Connect, Lda adquiriu quatro lotes no parque empresarial da A25 para produzir aeronaves elétricas não tripuladas, drones de elevada capacidade e plataformas eVTOL para a vigilância, deteção, apoio operacional e combate a incêndios, mas também para a atividade agrícola», adiantou Carlos Ascensão, presidente da Câmara de Celorico da Beira, a O INTERIOR. O projeto envolve um investimento de 30 milhões de euros e a criação, na fase inicial, de 50 postos de trabalho, com potencial de crescimento até cerca de 100. «Será maioritariamente mão de obra altamente qualificada e, tendo em conta a tecnologia em questão, está também prevista a cooperação com universidades, universidades politécnicas e centros tecnológicos da região», acrescentou o autarca. Carlos Ascensão disse tratar-se de uma unidade tecnológica e industrial «de dimensão relevante, tecnologicamente diferenciada e vocacionada para o mercado nacional e a exportação».

«É uma indústria muito interessante, que traz uma mais-valia grande para Celorico da Beira, pois vai fazer investigação, desenvolvimento, engenharia, produção, montagem, controlo, qualidade e apoio logístico», adiantou o edil celoricense. Na sua opinião, este investimento «vai alterar e valorizar o perfil do nosso parque industrial e aumentar a notoriedade do concelho de Celorico da Beira». A Vertical Connect, de capitais brasileiros, vai desenvolver tecnologia aeronáutica aplicada ao problema dos incêndios e à agricultura. O projeto vai ocupar um total de 6.000 metros quadrados no parque empresarial de Celorico da Beira, junto à A25 – Autoestrada das Beiras Litoral e Alta, que liga Aveiro à fronteira de Vilar Formoso. Os promotores tencionam construir laboratórios, linhas de produção, um centro de operações, armazéns e uma pista de ensaios e aterragem de drones.

«Os investidores escolheram Celorico da Beira pela centralidade do concelho em termos de acessibilidades. Somos servidos pela A25 e o IP2, pela ferrovia [Linha da Beira Alta], estamos perto da A23 e a um passo da fronteira espanhola e da entrada para a Europa», realçou Carlos Ascensão. O presidente da Câmara de Celorico da Beira revelou que é intenção da Vertical Connect iniciar a construção das infraestruturas no início de 2027. «O município vai já fazer obras de terraplanagem para criar as condições necessárias à construção de um pavilhão, porque eles pretendem trazer alguns drones da empresa que têm no Brasil», referiu. Carlos Ascensão disse ainda que «aquilo que manifestaram e são os compromissos estabelecidos, é ainda este ano começar-se com todo este processo para, no início do próximo ano, se iniciar a construção faseada de pavilhões». Segundo o autarca, «eles também têm urgência de começar, já para o ano, essa atividade de fabrico das aeronaves e dos drones».