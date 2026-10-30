Rota das Faias, em Manteigas, regressa ao radar dos visitantes

Começa esta sexta-feira, 30 de outubro, a iniciativa Faias – Ode ao Outono, em Manteigas. De outono para outono as Faias convidam cada vez mais pessoas a visitar as paisagens coloridas da Serra da Estrela, através de iniciativas organizadas pelo município de Manteigas, que se prolongam até 29 de novembro.

As Faias arrancam nesta sexta-feira com a Inauguração do Outono na Oficina dos Direitos, workshop de decoração de abóboras e uma Festa de Halloween para toda a família.

Neste sábado de manhã as caminhadas guiadas Rota das Faias, a Rota do Poço do Inferno, a Rota da Encosta de São Sebastião e a Rota do Javali são o ponto alto, restando apenas seis vagas em três iniciativas. Pelas 10h30 há música com a violinista Rita Sousa. Ao longo da tarde vai haver uma oficina de “afro hairstyle” e danças afro-latinas, assim como degustação de iguarias. Para as 21h30 está agendada a ante-estreia do filme “Casa Pequena” de Ricardo Oliveira.

No domingo continuam as caminhadas para as quais há apenas nove vagas disponíveis. A animação neste dia fica a cargo do saxofonista Luís Serra; e não ficam de fora os workshops de musicalidade de capoeira, maculelê, puxada de rede e samba da roda.