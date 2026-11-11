Guterres recebeu doutoramento honoris causa da Universidade de Salamanca

O secretário-geral das Nações Unidas (ONU) e ex-primeiro-ministro de Portugal, António Guterres, recebeu no dia 6 o doutoramento honoris causa da Universidade de Salamanca (Espanha), numa cerimónia que contou com a presença do Presidente da República portuguesa e dois ministros espanhóis, Félix Bolaños (que tem a tutela da Presidência e da Justiça no Governo) e Sira Rego (que tem a pasta da Juventude e Infância).

«Os mandatos passam. A luta pela paz, pela dignidade e pela justiça continua. O que dizíamos ontem continuaremos a dizê-lo e a defendê-lo amanhã», afirmou o galardoado num discurso de agradecimento pelo doutoramento honoris causa concedido, onde lembrou que está a menos de dois meses de deixar o cargo de secretário-geral da ONU. A concessão deste título a António Guterres insere-se nas celebrações do V Centenário da Escola de Salamanca. A universidade salmantina realçou, em comunicado, que o doutoramento honoris causa é a máxima distinção académica que concede e sempre a «figuras de reconhecido prestígio internacional no âmbito científico, cultural, profissional ou pessoal». A sessão solene de investidura de António Guterres como doutor honoris causa foi presidida pelo reitor da Universidade de Salamanca, Juan Manuel Corchado, e estiveram presentes os reitores da Universidade de Aveiro (Artur Manuel Soares da Silva) e da Universidade Pontífica de Salamanca (Santiago García Jalón de la Lama). Nascido em 1949 em Lisboa, António Guterres tem raízes familiares nas Donas (Fundão) e foi primeiro-ministro de Portugal entre 1995 e 2002 e é desde 1 de janeiro de 2017 secretário-geral da ONU, cargo que vai deixar no final deste ano.