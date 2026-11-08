Encontro de colaboradores e amigos do Rádio Altitude dia 28 de novembro

mbro vai realizar-se na Guarda um encontro de colaboradores e amigos da rádio local mais antiga do país. O ponto de encontro será a partir das 12 horas no Restaurante Videira para um convívio e almoço.

De seguida, os participantes serão convidados a assistir à cerimónia de inauguração de uma rua no Bairro da Luz com o nome do jornalista Emílio Aragonez.

A organização do encontro é de um grupo de antigos colaboradores do Rádio Altitude, autodesignado de “Amigos do Mocas”, e é aberto a todos os colaboradores e amigos da rádio da Guarda.