NERGA organiza Feira de Outlet com mais de 30 expositores

O NERGA – Núcleo Empresarial da Região da Guarda vai promover, no próximo fim-de-semana, 7 e 8 de novembro, uma Feira de Outlet, no Pavilhão de Exposições do NERGA.

A mostra vai estar aberta, no sábado, entre as 10 e as 22 horas, e no domingo entre as 10 e as 19 horas com «vestuário, calçado, beleza, casa e decoração, complementadas por diversas atividades de animação».

O evento contará com a participação de «36 expositores, que irão apresentar uma ampla diversidade de produtos e oportunidades de compra, abrangendo diferentes áreas, nomeadamente vestuário, calçado, beleza, casa e decoração», segundo adianta a organização.

Durante todo o fim-de-semana os visitantes vão ter à disposição produtos de «mais de 60 marcas e setores, beneficiando de preços especiais e condições promocionais».

O momento alto da Feira de Outlet está marcado para a tarde de sábado, a partir das 17 horas, com o Desfile de Penteados pelo cabeleireiro Diogo Nunes, natural da Guarda e bicampeão mundial de cabeleireiros em 2022.