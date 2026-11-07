Universidade Politécnica da Guarda avança com nova formação em “blockchain”

A Universidade Politécnica da Guarda (UPG) vai capacitar estudantes, docentes e profissionais de todo o país em tecnologia “blockchain”, que tem aplicações em setores decisivos da economia e da sociedade, no âmbito do projeto “Blockchain.PT – Agenda Descentralizar Portugal com Blockchain”.

«Desde a administração pública às instituições financeiras, passando pelas indústrias automóvel, farmacêutica e agroalimentar, pela logística e pelo retalho, bem como pelo ecossistema das “start-ups”, esta tecnologia assume um papel cada vez mais importante na transformação digital e na inovação dos processos e serviços», afirmou o reitor da UPG. Joaquim Brigas lembrou que a UPG tem vindo a reforçar a sua participação em projetos letivos na área da tecnologia “blockchain” e que, a partir de 23 de novembro, vai promover uma nova edição da “Blockchain Fundamentals – Fundamentos e Aplicações de Blockchain”. «Esta credenciação explora os conceitos fundamentais desta tecnologia e a sua evolução histórica, incluindo os principais “mecanismos de consenso” e a sua importância na segurança das redes», adiantou a UPG.

A formação vai desenvolver competências práticas na criação e análise de “contratos inteligentes”, de acordo com o seu coordenador, Pedro Fonseca. «A credenciação irá também avaliar aplicações práticas da “blockchain” em setores como a saúde, energia, finanças e administração pública», acrescentou. A formação vai decorrer em regime híbrido, combinando sessões online com conteúdos assíncronos, e está dividida em quatro módulos letivos: Fundamentos de Blockchain, Criptografia e Blockchain, Casos de Aplicação e Tópicos Complementares. A metodologia será centrada na aplicação dos conceitos através de simulações, resolução de problemas reais e desenvolvimento de projetos e a avaliação incidirá na participação, realização de tarefas práticas e apresentação de projetos aplicados.

O projeto “Blockchain.PT – Descentralizar Portugal com Blockchain” reúne 56 empresas, organizações de investigação e tecnologia, entidades públicas e associações. Além da Universidade Politécnica da Guarda, estão envolvidos o ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, a Universidade de Aveiro, a Universidade Politécnica de Leiria e associações empresariais. O projeto faz parte das Agendas Mobilizadoras, financiadas com verbas europeias do PRR, e tem como objetivo fortalecer e credibilizar a indústria ‘blockchain’ nacional e desenvolver um ecossistema nacional de “blockchain” e reforçar o posicionamento de Portugal como referência europeia neste domínio. Com uma carga horária total de 30 horas e acreditação de seis ECTS, a microcredencial “Blockchain Fundamentals – Fundamentos e Aplicações de Blockchain” será realizada, de segunda a sexta-feira, das 17:30 às 20:30. As inscrições decorrem até dia 12 deste mês e podem ser feitas através do seguinte link: https://cloud.sysnovare.pt/ipg/candsweb_geral.informacao_relevante_cans_view?p_ps_codigo=7424 .