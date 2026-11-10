ULS da Guarda condiciona circulação no Parque da Saúde devido ao agravamento das condições meteorológica

A entrada principal do Parque da Saúde e várias vias estarão encerradas ao trânsito esta quarta-feira, 11 de novembro. O acesso ao Hospital da Guarda deverá ser feito exclusivamente pela Rotunda junto ao Estabelecimento Prisional da Guarda. O estacionamento será gratuito no parque subterrâneo durante todo o dia.

Perante o agravamento das condições meteorológicas previstas pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para esta quarta-feira, 11 de novembro de 2026, a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda vai implementar medidas de condicionamento da circulação rodoviária e do estacionamento no Parque da Saúde.

De acordo com uma nota de imprensa divulgada pela ULS da Guarda, estarão encerradas ao trânsito a entrada principal do Parque da Saúde, situada na Alameda de Santo André, e a rua principal da Cerca do antigo Sanatório, junto à Rádio Altitude. Será igualmente proibido o estacionamento nestas zonas.

Assim, o acesso ao Parque da Saúde e, nomeadamente, ao Hospital da Guarda, deverá ser efetuado exclusivamente pela Rotunda Rádio Altitude, junto ao Estabelecimento Prisional da Guarda.

A circulação automóvel no interior do recinto ficará limitada até à rotunda situada junto à Igreja (próxima das Urgências), estando ainda prevista uma zona de circulação condicionada a ambulâncias junto ao Pavilhão 1, na área da Cardiologia.

Relativamente ao estacionamento, a ULS da Guarda informa que os utentes e profissionais deverão utilizar o parque de estacionamento subterrâneo, que será disponibilizado gratuitamente durante todo o dia de quarta-feira.

Na mesma nota, a instituição recomenda ainda que sejam evitadas deslocações desnecessárias no interior do Parque da Saúde, apelando à compreensão e colaboração de todos no cumprimento das medidas anunciadas.

Os condicionamentos pretendem salvaguardar a segurança de utentes, profissionais de saúde e demais pessoas que necessitem de se deslocar ao complexo hospitalar, face às condições meteorológicas adversas previstas para a região.