Rede Expressos suspende serviços em todo o país

A Rede Expressos vai suspender todos os serviços de transporte rodoviário de passageiros, esta quarta-feira, entre as 10 horas e a meia-noite. A decisão abrange todo o território nacional e surge perante a previsão de condições meteorológicas particularmente adversas, associadas à passagem da depressão Charles por Portugal continental. Já a CP – Comboios de Portugal alerta para possíveis perturbações na circulação ferroviária, recomendando aos passageiros que verifiquem a situação antes de viajar.
Deixe comentário