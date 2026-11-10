Sociedade

Rede Expressos suspende serviços em todo o país

10 Novembro, 2026
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Escrito por Carlos Gomes

A Rede Expressos vai suspender todos os serviços de transporte rodoviário de passageiros, esta quarta-feira, entre as 10 horas e a meia-noite. A decisão abrange todo o território nacional e surge perante a previsão de condições meteorológicas particularmente adversas, associadas à passagem da depressão Charles por Portugal continental. Já a CP – Comboios de Portugal alerta para possíveis perturbações na circulação ferroviária, recomendando aos passageiros que verifiquem a situação antes de viajar.

 

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Carlos Gomes

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