Sofia Ribeiro e Anaís Castanheira vencem Prémio José Pinto Peixoto

Sofia da Silva Ribeiro, da Escola Secundária de Barcelinhos, em Barcelos, foi a vencedora do Prémio Nacional Prof. Doutor José Pinto Peixoto, Ensino Secundário, 2025-2026.

Já o galardão atribuído, pela primeira vez, ao melhor aluno do secundário do concelho foi para Anaís Monteiro Castanheira, aluna da Escola Básica e Secundária Dr. José Casimiro Matias, de Almeida. Ambos os concursos são patrocinados pela CM de Almeida. As vencedoras recebem, respetivamente, 1.500 e 750 euros, montantes suportados pela Câmara de Almeida. Os prémios serão entregues no dia 12 de dezembro (15 horas), na Casa de Cultura José Pinto Peixoto, entidade que promove a iniciativa sediada na Miuzela do Côa. Criado em 1992, o galardão destina-se a «honrar a memória do saudoso patrono da Casa de Cultura, enquanto professor universitário e pedagogo, investigador e cientista do clima mundialmente conhecido e respeitado», lembram os promotores.

O Prémio Nacional Professor Doutor José Pinto Peixoto, nas categorias de ensino secundário e ensino básico, não foi atribuído no ano letivo de 2024/2025 por falta de candidaturas.

Natural da Miuzela do Côa, onde nasceu em 1922, José Pinto Peixoto foi professor, físico e meteorologista e era um dos mais reputados cientistas mundiais nos domínios das Ciências da Atmosfera, das Teorias do Clima, da Hidrologia e da Termodinâmica. Do seu trabalho destacam-se alguns dos primeiros estudos sistemáticos da circulação global na atmosfera e, em particular, do ciclo global de água na atmosfera. José Pinto Peixoto faleceu em 1996, em Lisboa.