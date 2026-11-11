EN 18-1 continua condicionada em Valhelhas (Guarda)

A Estrada Nacional (EN) 18-1, no concelho da Guarda, era, às 18 horas, a única via que continuava condicionada à circulação rodoviária no distrito da Guarda, informou a GNR.

A circulação está a fazer-se de forma alternada ao quilómetro 19, junto a Valhelhas, adiantou aquele força policial, que continua no terreno a acompanhar os efeitos das condições meteorológicas adversas.

«A atuação dos militares da GNR encontra-se direcionada para a identificação de situações de risco, sinalização de obstáculos, condicionamento da circulação rodoviária e apoio às populações, em estreita coordenação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), as autarquias e as restantes entidades envolvidas nas operações de proteção e socorro», lembra a GNR em comunicadao enviado a O INTERIOR.

Face à previsão de agravamento das condições meteorológicas, a GNR recomenda à população que evite deslocações desnecessárias, sobretudo durante os períodos de maior intensidade da precipitação e do vento. Aos automobilistas, apela à redução da velocidade e à adequação da condução às condições meteorológicas e ao estado da via, aconselhando a que não atravessem zonas inundadas, «uma vez que a profundidade da água e a força da corrente podem representar um perigo significativo».

Evitar circular em zonas arborizadas ou junto de estruturas suscetíveis de queda ou desprendimento, nomeadamente árvores, postes, andaimes e estruturas publicitárias, e seguir as indicações das autoridades que se encontram no terreno são outras reocmendações.