AMCB levou 70 produtores a Salamanca

A Associação de Municípios da Cova da Beira (AMCB) levou produtos da Beira Interior à 10.ª edição da Ecoraia em Salamanca

A feira, organizada pela AMCB e pela Diputación de Salamanca, reuniu mais de 70 produtores distribuídos em 80 stands nos dias 7 e 8 de novembro.

Em articulação com os seus municípios associados, a Associação promoveu a participação de produtores desses concelhos para estabelecerem contactos e venderem diretamente aos visitantes.

A feira foi organizada no âmbito da Comunidade de Trabalho Beira Interior e Salamanca (BIN-SAL) e do projeto europeu Território com Futuro.

Vinhos, licores, azeites, queijos, enchidos, mel, compotas, frutos secos e outras

especialidades tradicionais estiveram representadas, a par do artesanato.

As degustações permitiram aos visitantes provar produtos portugueses e espanhóis e conversar com quem os produz. As atuações musicais deram também espaço à cultura dos dois territórios e ajudaram a aproximar as suas comunidades.

Segundo a organização, a Ecoraia, ao longo de dez edições, tem sido uma forma da AMCB e os seus municípios associados «apoiarem os produtores locais e levarem os seus produtos a novos públicos», sendo que «o trabalho conjunto com os parceiros de Salamanca abre oportunidades para quem produz e reafirma a força dos territórios dos dois lados da fronteira».

A décima edição da Ecoraia «demonstrou que a cooperação entre Portugal e Espanha produz resultados concretos para os nossos territórios».

A AMCB realça que «ao longo destes anos construímos uma feira de referência, capaz de valorizar os nossos produtores, promover

os produtos de excelência da Beira Interior e da Província de Salamanca e criar novas oportunidades de negócio e internacionalização».

Miguel Gavinhos, presidente da AMCB, sublinha que «os nossos territórios têm capacidade para inovar, crescer e afirmar-se pela qualidade dos seus produtos e a forte participação de produtores e visitantes nesta edição confirma a importância de continuarmos a investir em projetos conjuntos que aproximem comunidades e gerem desenvolvimento económico sustentável». Nesta edição estiveram representados os municípios portugueses de Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fornos de Algodres, Fundão, Gouveia, Guarda, Manteigas, Mêda, Penamacor, Pinhel, Sabugal, Seia e Trancoso.