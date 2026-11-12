Teatro “Nós, o Fogo” no TMG para homenagear os bombeiros

As comemorações dos 150 anos dos bombeiros da Guarda vão chegar ao palco do grande auditório do Teatro Municipal (TMG) com a peça “Nós, o Fogo”, que homenageia aqueles que arriscam a própria vida para proteger e salvar os outros.

Em cena na sexta e no sábado (21h30), o espetáculo tem texto original de J. Osório de Andrade e dramaturgia de João Neca, com encenação de Pedro Leitão e Pedro Sousa. O resultado cruza teatro, música, audiovisual e testemunhos, «numa evocação artística e coletiva de uma instituição profundamente ligada à história e à comunidade da Guarda». “Nós, o Fogo” explora o fogo enquanto força de criação, transformação, destruição e renovação. «Através de três histórias que cruzam diferentes dimensões da existência humana, o espetáculo propõe uma reflexão sobre a coragem, o valor e a abnegação, evocando a missão dos bombeiros e o seu compromisso permanente com a proteção da vida», adianta a produção. A peça é uma coprodução Aquilo Teatro, Desacto, Gambozinos e Peobardos.