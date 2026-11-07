Rádio Mutante lançam novo single “Outra guerra noutro lugar”

Os guardenses Rádio Mutante lançaram, no último fim-de-semana, o mais recente single, “Outra guerra noutro lugar”. A nova música é uma chamada de atenção «para o tempo que jovens e os mais velhos passam agarrados ao telemóvel. Não é uma crítica às redes sociais nem à internet, mas sim um alerta para o tempo que ocupamos no dia-a-dia com estas ferramentas», adianta Pedro Miguel, teclista e guitarrista da banda.

No fundo, a ideia é sugerir que as pessoas «aproveitem o lado bom das coisas e aproveitem mais tempo junto dos amigos e familiares». O novo single dos Rádio Mutante explora sonoridades do rock mais progressivo, demonstrando as inspirações da banda que, além de Zeca Afonso, Sérgio Godinho e Jorge Palma, também tem referências como Black Sabbath, The Tool e Rage Against the Machine, por exemplo. «Exploramos várias influências em cada tema, sem perder a nossa identidade. Desta vez explorámos uma sonoridade mais crua, que mostra a nossa versatilidade enquanto banda», acrescenta Pedro Miguel. A música está disponível nas plataformas online e é acompanhada de um videoclipe no canal de Youtube da própria banda que ajuda a «complementar a ideia que queremos passar e nos permite atingir novos públicos».

Pedro Miguel conta que, desde sábado, data do lançamento do single, o «apoio de amigos e familiares está a ser positivo e dá-nos mais força para continuar». Os Rádio Mutante já testaram a música em concertos anteriores e o guitarrista assume que, «apesar de ser mais pesada e ter mais energia, também é mais contagiante ao vivo». O próximo concerto é já este domingo, em Fernão Joanes (Guarda). A banda está também a preparar mais uma atuação por «altura do Natal, na Guarda». Em 2027 será editado um novo álbum dos Rádio Mutante: «Estamos a fazer as coisas música a música, passo a passo, e vamos partilhando com o público à medida que terminamos os singles», refere Pedro Miguel, que promete «mais temas para os próximos tempos».

Os Rádio Mutante são constituídos pelo guitarrista e vocalista Diogo Pereira, pelo baterista Luís Almeida, pelo baixista Hugo “Ramone” Dantas e pelo teclista e guitarrista Pedro Miguel. O novo single foi produzido no Sonoros Estúdio e contou com a masterização de Rui Dias.