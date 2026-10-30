Diogo Zambujo e blues no TMG

O músico e compositor Diogo Zambujo (na foto) apresenta-se esta sexta-feira no Teatro Municipal da Guarda (TMG) com um concerto que revela a sua identidade musical, feita de influências de rock, jazz e música brasileira.

Num registo intimista, o artista vai dar a conhecer temas que marcam o seu percurso mais recente, «revelando uma escrita pautada pela simplicidade, sinceridade e emoção». Depois da estreia discográfica com “Escutando o Universo” e de aprofundar a sua formação no Hot Clube, Diogo Zambujo tem vindo a afirmar-se com temas como “O Mundo Sou Eu”, incluído na banda sonora do filme “Podia Ter Esperado por Agosto”. Mais recentemente, editou “Amor Sem Nome”, uma balada introspetiva que revela a simplicidade e a autenticidade da sua escrita e composição.

No sábado (21h30), o registo é outro no TMG com a final da 5ª edição do Portugal Blues Challenge, que reúne as quatro bandas mais votadas na primeira fase do concurso. O grupo vencedor terá a oportunidade de representar Portugal no European Blues Challenge 2027, uma das principais competições europeias dedicadas ao género. A edição portuguesa é organizada pela Associação BB Blues Portugal e, na Guarda, «promete uma noite dedicada à energia, à diversidade e à qualidade musical deste género».