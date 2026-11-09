Guarda Livros arranca esta tarde no Teatro Municipal da Guarda

O Guarda Livros regressa à cidade mais alta esta segunda-feira, com a inauguração oficial marcada para as 18 horas no Teatro Municipal, onde vai decorrer a quarta edição da Feira do Livro da Guarda. Até 15 de novembro estão a ser programados sete dias de livros autores e música com apresentações de livros, entrevistas, oficinas, conversas-concerto, debates, programação infantojuvenil e muito mais. Desta vez, ao contrário dos anos anteriores, o Guarda Livros não se realiza na Alameda de Santo André, migrando para o Teatro Municipal da Guarda.

O programa da iniciativa arranca pelas 18h30 com uma conversa com o sociólogo e crítico literário, João Pedro George, sob o tema “Biografia, investigação e memória literária”. Ao serão, pelas 21 horas, a João Pedro George junta-se o guardense João Monteiro à guitarra para uma conversa-concerto cujo mote é “Palavra dita, memória e guitarra”.