A biblioteca central da UBI acolhe, este mês, a exposição de pintura e desenho “Alvão: história duma paisagem vivida”, do artista visual e docente colombiano Carlos Andrés Ortega García.
Estão patentes obras inspiradas na relação entre as comunidades serranas e o território do Parque Natural do Alvão, a partir da observação de práticas tradicionais, como a agricultura, a pastorícia, a gastronomia e a criação das vacas maronesas e cabras bravias. Já no dia 19, o Clube de Leitura da UBI vai receber Henrique Água para orientar o “workshop” “A Poesia do Quotidiano”, dedicado à descoberta da poesia na rotina diária através da análise de textos, da prática de escrita criativa e da leitura de grandes autores. Dois dias antes, o Dia Internacional do Estudante será assinalado no projeto “Requisite e Leia” com a disponibilização de um catálogo bibliográfico dedicado ao tema “Fundamentos da Educação”. No mesmo dia será também celebrado o Dia Mundial da Filosofia, pelo que estarão em destaque obras de vários pensadores considerados fundamentais na História das ideias.
Pintura, filosofia e poesia na biblioteca central na UBI
A biblioteca central da UBI acolhe, este mês, a exposição de pintura e desenho “Alvão: história duma paisagem vivida”, do artista visual e docente colombiano Carlos Andrés Ortega García.
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