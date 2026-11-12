214 mil euros para a “Guarda Cidade Natal”

O executivo ratificou, na segunda-feira, a contratação da organização e dinamização do evento “Guarda Cidade Natal 2026” por cerca de 214 mil euros.

“Haverá algumas novidades, mas deixamos a surpresa para o dia da abertura. Será diferente este ano, inovador, de certa forma, também eu estou expectante com o que foi apresentado», afirmou Sérgio Costa. O evento abre portas no dia 1 de dezembro e permanecerá na Praça Velha até 6 de janeiro, Dia de Reis. A autarquia também ratificou a adjudicação a reparação do edifício central do Comando Territorial da GNR da Guarda. As obras vão custa 590 mil euros, mas justificam-se porque o imóvel vai ser mantido quando for criada a Praça da Liberdade, recordou o presidente da Câmara. Sérgio Costa anunciou ainda que o dossier da candidatura da Guarda a Capital Portuguesa será apresentada a 2 de dezembro.

A vereadora Alexandra Isidro, da coligação PSD/CDS/IL, voltou a lamentar o facto da oposição ainda não ter sido «ouvida e envolvida» neste desafio e também criticou a organização da quarta edição do “Guarda Livros”. «É um programa pequenino, pelo qual não teria sido necessário contratar por 29 mil euros uma organização externa. Os funcionários da Câmara poderiam ter feito isso, e, provavelmente, muito melhor», declarou aos jornalistas no final da reunião do executivo.