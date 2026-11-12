Município de Fornos de Algodres adere à Rede Cidades e Vilas que Caminham

O Município de Fornos de Algodres vai formalizar esta quinta-feira, pelas 15 horas, a adesão à Rede Cidades e Vilas que Caminham, através da assinatura de um protocolo com o Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade (ICVM). A cerimónia vai decorrer no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Fornos de Algodres.

A Rede Cidades e Vilas que Caminham constitui uma plataforma de cooperação entre municípios, orientada para a «partilha de experiências e boas práticas em matéria de mobilidade sustentável, qualificação urbana e promoção das deslocações pedonais».

Para Fornos de Algodres, esta adesão «representa uma oportunidade para aprofundar o trabalho na melhoria das condições de circulação pedonal, na identificação e eliminação de barreiras arquitetónicas e na criação de percursos que facilitem o acesso aos equipamentos, serviços e espaços de utilização coletiva», segundo adianta a autarquia em comunicado.

O Presidente da Câmara Municipal de Fornos de Algodres, Alexandre Lote, considera que «esta adesão é compromisso com um concelho mais acessível e pensado para as pessoas. Queremos que caminhar seja uma opção cada vez mais segura e confortável, valorizando os espaços públicos e criando melhores condições de mobilidade para todos».