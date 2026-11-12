Festival de Teatro na Covilhã até dia 21 de novembro

O Festival de Teatro da Covilhã tem início esta quinta-feira (21h30), no Teatro Municipal da Covilhã, com “Rei Lear”, pela Companhia do Chapitô, que parte do texto de Shakespeare para nos apresentar uma versão minimalista.

Organizado pelo Teatro das Beiras, o festival instala-se depois no Auditório Fernando Landeira, onde vão atuar a Companhia de Teatro de Braga (sexta), a Comuna (sábado), Teatro Extremo (dia 18), Teatro do Motemuro (dia 19) e os madrilenos do Teatro del Astillero (dia 20). O Festival de Teatro da Covilhã termina a 21 de novembro, com a peça “O Auto da Revolta do Mestre Salas”, do CENDREV – Centro Dramático de Évora.